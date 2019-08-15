"Теперь точно верю в бога": пассажир в подробностях описал посадку А321 в поле под Жуковским

Лайнер сел в километре от полосы

Пассажиры самолета А321 "Уральских авиалиний", который 15 августа совершил аварийную посадку в поле возле деревни Рыбинское в Раменском районе Московской области, рассказали о случившемся.

"Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента палец, походу, ничего не сказали еще, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога", - цитирует одного из пассажиров Telegram-канал Baza.

"Что-то сверкнуло, а потом запахло дымом", - рассказали другие пассажиры рейса Москва - Симферополь.

"Живы - и то хорошо", - говорит очевидец на кадрах, опубликованных с места жесткой посадки лайнера.

По предварительным данным, после взлета в двигатель А321 попала птица. Лайнер приземлился в километре от взлетно-посадочной полосы подмосковного аэропорта Жуковский. Людей эвакуировали по надувным трапам. На борту Airbus было 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Как пишут СМИ, серьезных травм ни у кого нет.