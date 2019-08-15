В Филадельфии задержан взявший заложников стрелок

Свидетели рассказывают, что слышали не менее 100 выстрелов

В Филадельфии задержан преступник, который несколько часов отстреливался от полиции, забаррикадировавшись в своем доме. Шестеро офицеров получили ранения. В квартале развернулась настоящая спецоперация. Все началось еще днем, когда наряд нагрянул с обыском к подозреваемым по делу о хранении наркотиков, передает "ТВ Центр".

Группа получила вооруженный отпор. Свидетели рассказывают, что слышали не менее 100 выстрелов. Огонь был настолько интенсивным, что в соседних домах почувствовали запах пороха. Съемочным группам, ведущим репортажи с вертолетов, было приказано очистить воздушное пространство и не мешать операции.

До сих пор нет точной информации, сколько человек вели стрельбу. Один подозреваемый был задержан в самом начале операции. Тот, кто засел в здании захватил двоих полицейских, но позже его смогли уговорить выпустить заложников на свободу. Мужчина долго не сдавался, к переговорам подключили его адвоката. По данным властей, подозреваемый в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности. При этом мэр города обратил внимание, что преступник сумел получить в свое распоряжение и огнестрельное оружие, и большое количество патронов.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о ЧП в Филадельфии и следит за ситуацией, соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.