Трое детей госпитализированы после посадки А321 с отказавшим двигателем

Они получили ушибы и ссадины

Десять пассажиров самолета А321 "Уральских авиалиний" пострадали в результате аварийной посадки под Жуковским. Как уточнили в МЧС России, среди пострадавших трое детей.

"Число пострадавших увеличилось до 10 человек, трое дети. Доставляются в Раменскую ЦРБ", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс". Пострадавшие получили ушибы и ссадины.

По предварительным данным, после взлета в двигатель А321 попала птица. Лайнер, летевший из Москвы в Симферополь, приземлился в километре от взлетно-посадочной полосы подмосковного аэропорта Жуковский. Людей эвакуировали по надувным трапам. На борту Airbus было 226 пассажиров и 7 членов экипажа.