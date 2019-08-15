Изувечила самое дорогое: Волочкова показала страшные фото после отдыха

Несчастье с артисткой произошло где-то по дороге домой

Анастасия Волочкова получила серьезную травму. Некогда известная балерина ввергла в шок своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотографии окровавленного колена.

Волочкова в ночь на 15 августа вернулась в Москву после двухнедельного отдыха в Греции. Судя по всему, несчастье с артисткой произошло где-то по дороге домой. Что именно произошло с ногой, она не уточнила.

"Люди у меня так жжется эта рана. Извините, что я делюсь с вами своей болью. Я вам потом расскажу, что случилось. Просто вы знаете, это очень сильная боль!" — простонала Волочкова в сториз, продемонстрировав изувеченное колено.

Также звезда российского шоу-бизнеса опубликовала фото травмированной ноги в ленте. Примечательно, что некоторое время назад Волочкова отключила возможность комментировать свои посты, в связи с чем у фанатов нет возможности пожелать выздоровления своему кумиру.