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Изувечила самое дорогое: Волочкова показала страшные фото после отдыха

08:23
  • четверг
  • 15 августа 2019

Несчастье с артисткой произошло где-то по дороге домой

Анастасия Волочкова получила серьезную травму. Некогда известная балерина ввергла в шок своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотографии окровавленного колена.
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Волочкова в ночь на 15 августа вернулась в Москву после двухнедельного отдыха в Греции. Судя по всему, несчастье с артисткой произошло где-то по дороге домой. Что именно произошло с ногой, она не уточнила.

"Люди у меня так жжется эта рана. Извините, что я делюсь с вами своей болью. Я вам потом расскажу, что случилось. Просто вы знаете, это очень сильная боль!" — простонала Волочкова в сториз, продемонстрировав изувеченное колено.

Также звезда российского шоу-бизнеса опубликовала фото травмированной ноги в ленте. Примечательно, что некоторое время назад Волочкова отключила возможность комментировать свои посты, в связи с чем у фанатов нет возможности пожелать выздоровления своему кумиру.

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