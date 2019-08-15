Герой! Россиян восхитил посадивший в поле А321 пилот "Уральских авиалиний"

Его могут наградить за спасение людей

Стали известны имена членов экипажа, которые спасли пассажиров самолета А321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в кукурузном поле возле подмосковного аэропорта Жуковский.

Дамир Юсупов - командир А321. Именно ему удалось посадить лайнер с отказавшим двигателем и с убранными шасси. В Сети Юсупова называют героем. По словам очевидцев, он руководил эвакуацией пассажиров.

Вместе с ним работали пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и стюардесса Алия Слякаева. По некоторым данным, большинство из них проживает в Екатеринбурге.

Также сообщается, что членов экипажа А321 могут представить к наградам за посадку самолета в сложных условиях.

По предварительным данным, после взлета в двигатель А321 попала птица. Лайнер, летевший из Москвы в Симферополь, приземлился в километре от взлетно-посадочной полосы подмосковного аэропорта Жуковский. Людей эвакуировали по надувным трапам. На борту Airbus было 233 человека.