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Герой! Россиян восхитил посадивший в поле А321 пилот "Уральских авиалиний"

08:39
  • четверг
  • 15 августа 2019

Его могут наградить за спасение людей

Стали известны имена членов экипажа, которые спасли пассажиров самолета А321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в кукурузном поле возле подмосковного аэропорта Жуковский.

"Теперь точно верю в бога": пассажир в подробностях описал посадку А321 в поле под Жуковским
Трое детей госпитализированы после посадки А321 с отказавшим двигателем
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Дамир Юсупов - командир А321. Именно ему удалось посадить лайнер с отказавшим двигателем и с убранными шасси. В Сети Юсупова называют героем. По словам очевидцев, он руководил эвакуацией пассажиров.

Вместе с ним работали пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и стюардесса Алия Слякаева. По некоторым данным, большинство из них проживает в Екатеринбурге.

Также сообщается, что членов экипажа А321 могут представить к наградам за посадку самолета в сложных условиях.

По предварительным данным, после взлета в двигатель А321 попала птица. Лайнер, летевший из Москвы в Симферополь, приземлился в километре от взлетно-посадочной полосы подмосковного аэропорта Жуковский. Людей эвакуировали по надувным трапам. На борту Airbus было 233 человека.

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