"У меня две козы и козел": россиянин объяснил, почему не покидает затопленную деревню

Новая волна паводка может затронуть более 40 населенных пунктов

Четвертая по счету волна паводка в Хабаровском крае может затронуть более 40 населенных пунктов, в том числе и некоторые районы региональной столицы. Уровень воды в Амуре продолжает расти. До критической отметки остается несколько десятков сантиметров. И это при том, что в день главная водная артерия края прибавляет по 10-20 сантиметров. В Хабаровске укрепили городскую дамбу и возводят еще одну. Людей из возможной зоны затопления эвакуируют. Но соглашаются не все, боятся мародеров, передает "ТВ Центр".

Амур - неспокоен. Уровень достигает более пяти метров. И продолжает расти. В Хабаровском крае подтоплены жилые дома, полторы тысячи дачных участков. К некоторым можно подобраться только по пояс в воде.

Многие местные жители, впрочем, не спешат покидать свои дома. Боятся мародеров, не хотят оставлять домашних животных. Сергей Буланов с питомцами занял наблюдательный пост наверху.

"У меня специальный комбинезон есть, одеваюсь. Сено заготовлено. Накормил все и этих, и этих, там еще хвостатые маленькие, кошки, я имею ввиду. У меня две козы и козел", - рассказал Сергей.

На дачных участках на трех островах в районе Хабаровска сейчас остается порядка шестидесяти жителей. Многие уверены, что вода сильно не поднимется. Синоптики же не столь оптимистичны. Предупреждают, что в ближайшие дни ожидается четвертая волна паводка. Не исключено, что самая мощная. На Дальний Восток надвигается тайфун "Кроса".

Дождь будет сопровождаться сильными порывами ветра, до 30 метров в секунду. Ожидается и еще больший подъем уровня воды в реках. Под угрозой могут оказаться более сотни населенных пунктов. По прогнозам - пик паводка придется на 19 августа. Обстановка, впрочем, заверяют местные власти и МЧС, под контролем. Постоянно отслеживается ситуация на водохранилищах - сбросов в Амур не будет. Строятся защитные сооружения, устанавливаются насосы. В Хабаровске после сильного наводнения 2013 года появилась специальная дамба. Глава МЧС Евгений Зиничев проинспектировал её лично.

Сейчас в Хабаровске дополнительно возводится еще одна, временная дамба. По всему краю службы МЧС - в режиме повышенной готовности. Тем не менее спасатели просят всех отдыхающих на побережье переместиться в безопасные районы, туристов - не выходить на маршруты. А владельцам судов рекомендуют воздержаться от водных прогулок пока тайфун не покинет регион.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".