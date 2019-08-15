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Пятеро детей в 17 лет: Росстат выдал пугающие данные о малолетних матерях

09:12
  • четверг
  • 15 августа 2019

Эти цифры могут заинтересовать полицейских

Правозащитник Ирина Буторина призвала правоохранительные органы провести проверку после публикации информации о том, что в прошлом году пять 17-летних россиянок родили пятого ребенка. 
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"Вся система профилактики госорганов нацелена на то, чтобы исключить подобные случаи. У ребенка должно быть детство, он имеет право на счастливое детство", - заявила "URA.RU" уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. 

По ее словам, на Южном Урале живут десятки несовершеннолетних мам. Она напомнила, что возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. Гражданам, которые вступили в близость с малолетними, грозит уголовная ответственность.

Ранее Росстат сообщил, что пять 17-летних россиянок родили пятого ребенка. Кроме того, в прошлом году матерями стали четыре 12-летних девочки. 34 ребенка родились у 13-летних мам, а еще 190 малышей - у 14-летних матерей.  

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский предположил, что девочки рожают в таком возрасте в основном на Северном Кавказе. По его словам, там это считается вполне нормальным - рано выходить замуж и беременеть. 

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