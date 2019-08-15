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Скончался актер Валентин Воронин

10:03
  • четверг
  • 15 августа 2019

Причина смерти актера не называется

В Екатеринбурге умер Народный артист РСФСР Валентин Воронин. Ему было 78 лет, сообщает Дни.ру со ссылкой на пресс-службу Свердловского академического театра драмы.

Причина смерти актера не называется. Прощание с Ворониным назначено на 16 августа. Траурная церемония пройдет в Свердловском академическом театре драмы.

Валентин Воронин играл в спектаклях "Варшавская мелодия" и "Дети Солнца". Любителям кино известен по фильмам "Журавлиная песнь" и "Валькины паруса".

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