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"Идем на солнце": как командир севшего в поле А321 вывел пассажиров с места ЧП

09:36
  • четверг
  • 15 августа 2019

Дамир Юсупов взял инициативу в свои руки

Второй пилот самолета А321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле возле подмосковного аэропорта Жуковский, описал картину ЧП. 
"Теперь точно верю в бога": пассажир в подробностях описал посадку А321 в поле под Жуковским

После взлета в левый двигатель Airbus попала птица, из-за чего он заглох. "Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление", - цитирует РЕН ТВ Георгия Мурзина, второго пилота А321. 

В Сети выложили видео, на котором командир воздушного судна Дамир Юсупов руководит эвакуацией пассажиров. "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", - произносит он в громкоговоритель.

Юсупов смог посадить Airbus с неисправными двигателями и убранными шасси. За спасение пассажиров и грамотно проведенную эвакуацию его называют героем. Не исключено, что в скором времени пилота представят к награде. 

Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки лайнера в районе подмосковного аэропорта Жуковский, передает агентство "Москва"

Напомним, А321 "Уральских авиалиний" летел из Москвы в Симферополь. Из-за попадания птиц в двигатели он сел посреди поля в километре от взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 233 человека. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По последним данным, в результате ЧП пострадали 23 человека, включая пятерых детей. Пострадавшие получили ссадины и ушибы.

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