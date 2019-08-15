"Идем на солнце": как командир севшего в поле А321 вывел пассажиров с места ЧП

Дамир Юсупов взял инициативу в свои руки

Второй пилот самолета А321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле возле подмосковного аэропорта Жуковский, описал картину ЧП.

После взлета в левый двигатель Airbus попала птица, из-за чего он заглох. "Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление", - цитирует РЕН ТВ Георгия Мурзина, второго пилота А321.

В Сети выложили видео, на котором командир воздушного судна Дамир Юсупов руководит эвакуацией пассажиров. "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", - произносит он в громкоговоритель.

Юсупов смог посадить Airbus с неисправными двигателями и убранными шасси. За спасение пассажиров и грамотно проведенную эвакуацию его называют героем. Не исключено, что в скором времени пилота представят к награде.

Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки лайнера в районе подмосковного аэропорта Жуковский, передает агентство "Москва".

Напомним, А321 "Уральских авиалиний" летел из Москвы в Симферополь. Из-за попадания птиц в двигатели он сел посреди поля в километре от взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 233 человека. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По последним данным, в результате ЧП пострадали 23 человека, включая пятерых детей. Пострадавшие получили ссадины и ушибы.