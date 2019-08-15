Опубликован список пострадавших при посадке А321 "Уральских авиалиний" в поле

Получившие травмы пассажиры лайнера доставлены в больницу

В кукурузном поле рядом с аэропортом "Жуковский" приземлился А321 авиакомпании "Уральские авиалинии". Лайнер совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателей после столкновения со стаей птиц.

На борту находилось 234 человека. По официальным данным, травмы получили 10 человек, в том числе трое детей. Их жизни ничто не угрожает.

Телеграм-канал 112 опубликовал список пострадавших при посадке А321:

1. Григорий

2. Диана

3. Милана

4. Игорь Никулин, 28 лет

6. Нина Лысова, 69 лет

7. Светлана Бабина, 34 года