Командир отключил двигатели: подробности жесткой посадки А321 в поле под Жуковским

Лайнер приземлился на брюхо

10 человек, среди них трое детей госпитализированы после аварийной посадки А321 в Подмосковье. Об этом сообщили в МЧС. Всех доставляют в Центральную районную больницу города Раменское, а также в больницы города Жуковского. Травмы получили по разным данным от 10 до 34 человек, передает "ТВ Центр".

Между тем, точное число пострадавших как заявили в Минздраве Московской области, будет известно, когда врачи осмотрят всех пассажиров. Ближайшие медучреждения находятся в полной готовности принять людей. К месту ЧП незамедлительно были направлены вертолеты и машины скорой помощи.

Рейс Ю-6178 "Уральских авиалиний" вылетел из Жуковского в Симферополь рано утром. На борту было 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

Сразу после взлёта борт столкнулся со стаей чаек. В воздухе самолет пробыл примерно минуту. Птицы попали в оба двигателя. Один из них загорелся. По данным источника ТАСС в экстренных службах, экипаж принял решение сажать самолет немедленно, не возвращаясь в аэропорт Жуковский. Пилоты отключили двигатели, самолет спланировал и сел с невыпущенным шасси на кукурузном поле. На расстоянии примерно в один километр от аэропорта.

На кадрах, которые выкладывают очевидцы, видно, что повреждений у фюзеляжа самолета нет, пожар сам борт не затронул, у него отвалился только горевший правый двигатель.

Чудом обошлось без серьезных последствий, пассажиры были быстро эвакуированы по надувным трапам, и выходили по полю на дорогу.

Для расследования обстоятельств и причин ЧП сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. На месте работают следователи. По факту жесткой посадки пассажирского самолета, следовавшего рейсом Москва - Симферополь возбуждено уголовное дело.

"Уральские авиалинии" пошлют резервный борт за пассажирами самолета. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, Жуковский работает штатно, задержек рейсов нет.