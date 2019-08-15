Кукурузное поле, полные баки, стая чаек: что известно о посадке А321 в поле

Лайнеру пришлось садиться на кукурузном поле

В Раменском районе Подмосковья совершил жёсткую посадку А321. Самолёт "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва - Симферополь. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский. На борту находились 234 человека. В момент взлёта воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Они залетели в оба двигателя, что привело к значительным перебоям в системах. Пилоты в сложнейших условиях сумели посадить самолёт. Благодаря слаженной работе экипажа, большинству пассажиров не потребовалась госпитализация. В больницы доставлены 23 человека, в том числе девять детей. При этом, как уточнили в Минздраве, госпитализировали только одного пассажира.

234 человека на кукурузном поле этим утром пережили свой второй день рождения. Пассажирский самолет А321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из столичного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, совершил жесткую посадку буквально через минуту после взлета. Причина - отказ двигателей в результате столкновения со стаей птиц.

"По предварительным данным, на взлёте после отрыва от взлётно-посадочной полосы самолёт столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатель привело к значительным перебоям в их работе. Экипаж принял решение произвести посадку перед собой. Вынужденное приземление самолёта произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома. На удалении более одного километра от взлётно-посадочной полосы", - рассказала советник руководителя Росавиации Елена Михеева.

Уже потом, после спасения, находясь в зале аэропорта "Жуковский", пассажиры подробно смогли рассказать о том, что происходило в салоне в момент аварийной посадки.

"В салоне было тихо, паники не было, все молчали как бы. Была фраза после приземления: "ребята, мы сели, всё хорошо". Вот, после этого стюарды и стюардессы очень чётко отработали, в течение одной минуты после приземления они открыли все боковые двери и начали всех эвакуировать, очень чётко слаженно отработали", - рассказывает один из пассажиров.

Руководил эвакуацией командир воздушного судна Дамир Юсупов. Именно он в ручном режиме мастерски посадил машину в кукурузном поле. А затем, как и положено главному человеку на борту, направлял людей в сторону ближайшей дороги.

Известно, что аварийную посадку экипаж совершал с невыпущенными шасси, и, как говорят, опытные пилоты, сделано это было намеренно. Дело в том, что после взлета борт был заправлен 16 тоннами топлива, слить которое в воздухе было невозможно. А при посадке в поле выпущенные шасси могли проломить топливные баки и вызвать пожар. К счастью возгорания не произошло. Эвакуация проведена успешно.

Тем не менее, в результате жесткой посадки есть пострадавшие. По данным Минздрава Московской области, госпитализированы 23 человека, в том числе девять детей. Правда, речь идет в основном незначительных травмах — это сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы позвоночника.

Известно, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. И уже комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к расследованию жесткой посадки самолета.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".