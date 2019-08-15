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Расстрелявший полицейских в Филадельфии американец задержан

12:18
  • четверг
  • 15 августа 2019

Шесть человек получили ранения

В американском городе Филадельфия задержан стрелок, который открыл огонь по полицейским, взял в заложники несколько человек и забаррикадировался в своем доме. Операция по задержанию преступника длилась примерно пять часов и напоминала остросюжетный боевик. К ней подключились силы специального реагирования. Шесть стражей порядка получили ранения. О ЧП проинформировали Дональда Трампа. Кадры с места происшествия — в репортаже корреспондента "ТВ ЦентраКристины Мамиконян.

 

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Полиция США на месте стрельбы
Полиция США на месте стрельбы
Полиция США на месте стрельбы
Полиция США на месте стрельбы
Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии
Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии
Стрельба в Филадельфии
Стрельба в Филадельфии
Стрельба в Филадельфии
Стрельба в Филадельфии
Стрельба в Филадельфии
Стрельба в Филадельфии
Стрельба в Филадельфии
Стрельба в Филадельфии
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