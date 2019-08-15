Расстрелявший полицейских в Филадельфии американец задержан

Шесть человек получили ранения

В американском городе Филадельфия задержан стрелок, который открыл огонь по полицейским, взял в заложники несколько человек и забаррикадировался в своем доме. Операция по задержанию преступника длилась примерно пять часов и напоминала остросюжетный боевик. К ней подключились силы специального реагирования. Шесть стражей порядка получили ранения. О ЧП проинформировали Дональда Трампа. Кадры с места происшествия — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Кристины Мамиконян.