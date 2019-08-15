Трамп обрушился с критикой на ФРС

Эксперты не согласны

Дональд Трамп обрушился с критикой на Федеральную резервную систему. По мнению президента США, финансовый регулятор слишком быстро и высоко поднял базовую процентную ставку, а снижает её очень медленно. Ипотечный долг США уже достиг рекордной отметки 9,4 триллиона долларов. Эксперты считают, что всему виной - торговые войны, которые развязывает глава Белого Дома.

Американские фондовые биржи неумолимо констатируют: торговые войны Трампа медленно, но верно тащат экономику США на дно. Снижение индексов на 3% - только начало, считают эксперты. Инвесторы всерьез опасаются затяжной рецессии.

"Мы должны относиться к этому очень серьезно, рынок облигаций редко ошибается. Торговые войны ужасны для мировой экономики, и политика Трампа в духе "Америка прежде всего" - хороша для США в краткосрочной перспективе, но в перспективе долгосрочной - губительна. И для Америки, и для мировой экономики в целом", - говорит генеральный директор GerberKawasaki Росс Гербер.

ВВП Германии снизился на десятую процента - крупнейшая экономика Европы сокращается второй раз за год. В Китае накануне зафиксировали рекордное за последние 17 лет замедление роста ключевых финансовых показателей, в том числе промышленного производства. В США все не менее печально. Ипотечный долг американцев пробил отметку в почти девять с половиной триллионов долларов - ситуация все больше напоминает мыльный пузырь образца 2008 года, когда все закончилось глобальным кризисом. Еще одна проблема - доллар. Аналитики предупреждают: его стремительный рост съедает прибыли транснациональных корпораций США. Дональд Трамп винит во всем, конечно, не себя, а Федеральную резервную систему. Мол, регулятор сначала резко повысил, а сейчас слишком медленно снижает процентную ставку.

"Мы побеждаем в борьбе с Китаем. Компании и рабочие места уходят из Китая. Цены для нас не выросли, а в некоторых случаях снизились. Китай не наша проблема. Наша проблема — это ФРС. Доходность гособлигаций чрезмерная, и другие страны говорят "спасибо" беспомощному главе Центробанка Джею Пауэллу и ФРС. Мы должны извлекать большие доходы и прибыли, а ФРС нас удерживает", - жалуется Трамп.

Куда красноречивее слов о реальном положении дел говорят действия Трампа. На фоне всей этой финансово-экономической турбулентности он, похоже, поумерил свой пыл в торговой войне с Китаем. Заявил, что готов повременить с введением пошлин на некоторые товары из КНР. До декабря. Эксперты уверены: в любом случае ограничения больно ударят по американскому бизнесу, а Трамп лишь переводит стрелки в духе "сделал все, что мог". Не случайно он сейчас перекладывает ответственность на Пекин: мол, это китайцам выгодна отсрочка.

"Я очень хорошо знаю председателя КНР Си. Он великий лидер, который очень уважает свой народ. Он хороший парень, оказавшийся между двух огней. У меня нет никаких сомнений в том, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить проблемы, в том числе и с Гонконгом, он может это сделать. Может, нам встретиться лично?" – предложил Трамп.

О Гонконге речь не случайна - там уже 2 месяца не стихают протесты и стычки демонстрантов с полицией. Они вышли на улицы, потому что опасаются, что новые правила экстрадиции с полуострова на материковый Китай поставят под угрозу автономию Гонконга. Пекин считает, что за беспорядками стоит Вашингтон. И Дональд Трамп ожидаемо превращает ситуацию в рычаг давления на председателя Си. Это вообще его излюбленная тактика. Угрозы покинуть ВТО - из той же серии. Так американский лидер старается подтолкнуть организацию к изменениям, выгодным лишь для Штатов. Получится или нет - вопрос. Показательный выход из ядерной сделки с Ираном и предложение перезаключить ее на новых условиях результата Трампу не принес. Тегеран своей политике не изменил. А Европа научилась санкции обходить. В МИД Франции сегодня заявили: независимая от США платежная система для расчетов с исламской республикой уже работает.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".