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Сгоревший Нотр-Дам разваливается на глазах

12:00
  • четверг
  • 15 августа 2019

На собор разрушительно влияет аномальная жара

Нотр-Дам под угрозой обрушения. Об этом пишут французские СМИ со ссылкой на Министерство культуры страны, передает "ТВ Центр".

Конструкции собора начали разрушаться из-за аномальной жары, которая установилась в Париже. Своды в нефе буквально разваливается. Время от времени с них падают камни. И это несмотря на работы по укреплению здания. На это сейчас направлены все силы. Реставрация еще даже не начиналась.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. Обрушилась практически вся крыша, сгорел готический шпиль. Причина ЧП неизвестна до сих пор.

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Восстановление собора Парижской Богоматери после пожара
Восстановление собора Парижской Богоматери после пожара
Восстановление собора Парижской Богоматери после пожара
Восстановление собора Парижской Богоматери после пожара
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в сборе Парижской Богоматери
Пожар в сборе Парижской Богоматери
Пожарные возле собора Парижской Богоматери
Пожарные возле собора Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери
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