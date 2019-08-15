Сгоревший Нотр-Дам разваливается на глазах

На собор разрушительно влияет аномальная жара

Нотр-Дам под угрозой обрушения. Об этом пишут французские СМИ со ссылкой на Министерство культуры страны, передает "ТВ Центр".

Конструкции собора начали разрушаться из-за аномальной жары, которая установилась в Париже. Своды в нефе буквально разваливается. Время от времени с них падают камни. И это несмотря на работы по укреплению здания. На это сейчас направлены все силы. Реставрация еще даже не начиналась.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. Обрушилась практически вся крыша, сгорел готический шпиль. Причина ЧП неизвестна до сих пор.