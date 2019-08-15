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В Подмосковье задумались о чистоте планеты

12:02
  • четверг
  • 15 августа 2019

На форуме "Территория смыслов" стартовала экологическая смена

Как объединить мир в борьбе за чистоту планеты? Об этом накануне говорили участники молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", передает "ТВ Центр".

Там стартовала смена "Экосреда — Экология". В Подмосковье приехали тысяча активистов со всей страны. Это представители общественных организаций, студенты, депутаты и предприниматели. На форуме они создают проекты, которые помогут улучшить экологическую ситуацию в стране с помощью инноваций и цифровой экономики. Лучшие разработки будут реализованы. Помогает опыт старших коллег. Всю неделю участники общаются  с экспертами в формате "Диалог на равных".

"Среди молодежи мы видим огромное количество ребят, которые неравнодушны к экологическим проблемам, и они говорят об этом не для красного словца. Они действительно готовы делать так, чтобы формировалась осознанность, формировалась ответственность. Они готовы становиться лидерами общественного мнения, они создают организации, занимаются воспитанием подрастающего поколения", - рассказывает проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

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