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Пассажир А321 снял на видео момент столкновения со стаей чаек

10:38
  • четверг
  • 15 августа 2019

Птицы едва не погубили более 200 человек

В Сеть попало видео взлета самолета А321, который экстренно приземлился на кукурузном поле в районе подмосковного аэропорта Жуковский. 

Командир отключил двигатели: подробности жесткой посадки А321 в поле под Жуковским
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Опубликован список пострадавших при посадке А321 "Уральских авиалиний" в поле

На опубликованных кадрах заметно, как стая чаек пролетает мимо Airbus. Птицы попали в оба двигателя, в результате чего один из них загорелся. Видео сделал один из пассажиров рейса Москва - Симферополь. 

Далее на кадрах видно, как командир экстренно севшего судна руководит эвакуацией пассажиров. "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", - произносит Дамир Юсупов в громкоговоритель. Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина уже называют героями, а посадку А321 сравнивают с посадкой пилота Чесли Салленбергера на реку Гудзон в 2009 году. 

В пресс-службе министерства здравоохранения сообщили РИА Новости, что в результате ЧП госпитализировали 23 человека. "Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному", - заявили в ведомстве. Ранее СМИ писали, что пострадавшие получили в основном ссадины и ушибы. 

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По факту жесткой посадки возбудили уголовное дело. 

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