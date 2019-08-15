У отдыхающей на море Пугачевой возникли проблемы с законом

Ей придется раскошелиться

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву наказали за просроченный штраф, который ей выписали в связи с установкой забора в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья.

В начале 90-х годов Примадонна построила в подмосковном поселке трехэтажный особняк площадью 1000 квадратных метров. Он располагается в нескольких десятках метров от Истринского водохранилища. Территория дома, в том числе берег, огорожен железным забором.

В декабре прошлого года Аллу Пугачеву оштрафовали на три тысячи рублей, поскольку забор "преградил доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе". Как пишет "Комсомольская правда", певица не выплатила эту сумму, поэтому на нее наложили административный штраф в размере шести тысяч рублей. "Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа", - рассказала юрист Галина Бодрова.

Соседи говорят, что Пугачева много лет не появлялась в Малых Бережках. Свой дом она подарила внуку Никите. "Тут хозяйничает ее внук Никита. Только вчера его видел. Он парень простой, всегда здоровается, нос не задирает", - рассказал житель поселка. Напомним, 27-летний Никита - сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова.

Кстати, сейчас Пугачева с мужем и детьми отдыхает в Юрмале. Она ходит на концерты и проводит время с друзьями, в том числе с певицей Лаймой Вайкуле.