ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"А как же багаж?!" Спасенные пассажиры "Уральских авиалиний" устроили истерику в аэропорту

12:08
  • четверг
  • 15 августа 2019

Люди до сих пор в шоке

В интернете опубликовали видео, на котором пассажиры самолета А321, который экстренно приземлился на кукурузном поле в районе подмосковного аэропорта Жуковский, требуют вернуть им багаж и позаботиться о малолетних детях. 
Кукурузное поле, полные баки, стая чаек: что известно о посадке А321 в поле

На кадрах видно, как возмущенные пассажиры обступили представителя компании "Уральские авиалинии". Рядом находятся сотрудники полиции. Люди негодуют из-за того, что им не выдают багаж, но при этом предлагают вылететь в Симферополь из аэропорта Домодедово. "Предлагают ехать без вещей", - сказал автор видео. 

Кто-то из пассажиров пожаловался на то, что его малолетнему ребенку негде спать в ожидании отправки в Домодедово. "А детей куда денут? Он у меня спать уже хочет. Он грудной, его на руках, что ли, таскать? Кровать принесите тогда, что ли!" - выкрикнул мужчина. 

"Без ботинок люди, без денег, сломаны руки, ноги у людей, говорят, что вернем только за билет деньги, и на этом все", - написал пассажир А321 в соцсети. 

"Компенсацию не дали, пытаются замять дело, телевидение не пускают, не дают поговорить с людьми, - рассказала ТВЦ.RU пассажир самолета. - Вещи не отдали, я без всего. Сказали, может, завтра можно будет забрать". Мужчина до сих пор находится в шоке, но от психологической помощи он отказался. "Нет, нам ничего больше не надо", - сказал наш собеседник.  

Ранее в Сети выложили видео, на котором видно, как стая чаек пролетает мимо взлетающего Airbus. Птицы попали в оба двигателя, в результате чего один из них загорелся. 

Напомним, ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" произошел 15 августа. На борту находились 233 человека. Капитан лайнера посадил его на кукурузном поле с вышедшими из строя двигателями и невыпущенными шасси. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: пассажир А321 снял на видео момент столкновения со стаей чаек

Читайте также:
Главное сегодня
Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
Пассажиры самолета А320 "Уральские авиалинии" в аэропорту Жуковский
Пассажиры самолета А320 "Уральские авиалинии" в аэропорту Жуковский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.