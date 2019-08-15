"А как же багаж?!" Спасенные пассажиры "Уральских авиалиний" устроили истерику в аэропорту

Люди до сих пор в шоке

В интернете опубликовали видео, на котором пассажиры самолета А321, который экстренно приземлился на кукурузном поле в районе подмосковного аэропорта Жуковский, требуют вернуть им багаж и позаботиться о малолетних детях.

На кадрах видно, как возмущенные пассажиры обступили представителя компании "Уральские авиалинии". Рядом находятся сотрудники полиции. Люди негодуют из-за того, что им не выдают багаж, но при этом предлагают вылететь в Симферополь из аэропорта Домодедово. "Предлагают ехать без вещей", - сказал автор видео.

Кто-то из пассажиров пожаловался на то, что его малолетнему ребенку негде спать в ожидании отправки в Домодедово. "А детей куда денут? Он у меня спать уже хочет. Он грудной, его на руках, что ли, таскать? Кровать принесите тогда, что ли!" - выкрикнул мужчина.

"Без ботинок люди, без денег, сломаны руки, ноги у людей, говорят, что вернем только за билет деньги, и на этом все", - написал пассажир А321 в соцсети.

"Компенсацию не дали, пытаются замять дело, телевидение не пускают, не дают поговорить с людьми, - рассказала ТВЦ.RU пассажир самолета. - Вещи не отдали, я без всего. Сказали, может, завтра можно будет забрать". Мужчина до сих пор находится в шоке, но от психологической помощи он отказался. "Нет, нам ничего больше не надо", - сказал наш собеседник.

Ранее в Сети выложили видео, на котором видно, как стая чаек пролетает мимо взлетающего Airbus. Птицы попали в оба двигателя, в результате чего один из них загорелся.

Напомним, ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" произошел 15 августа. На борту находились 233 человека. Капитан лайнера посадил его на кукурузном поле с вышедшими из строя двигателями и невыпущенными шасси.

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Видео: пассажир А321 снял на видео момент столкновения со стаей чаек