Что известно о командире, посадившем А321 в кукурузном поле

Он не сразу смог поступить в летное училище

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил наградить экипаж Airbus A321 "Уральских авиалиний", который 15 августа приземлился на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский.

Свердловский губернатор высоко оценил действия командира судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, а также пятерых бортпроводников. Экипаж не только посадил самолет в тяжелых условиях, но и грамотно провел эвакуацию пассажиров.

41-летнего Дамира Юсупова, который во время ЧП взял управление на себя, называют героем. Его подвиг сравнивают с посадкой пилота Чесли Салленбергера на реку Гудзон в 2009 году.

Путь Юсупова в авиацию был долгим и тернистым. Его не сразу приняли в летное училище, поэтому он отучился на юриста и работал в администрации Екатеринбурга. На 33 году жизни Дамир поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации, а затем в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации. Оба вуза он окончил с отличием.

"Я на всю жизнь запомнил свой первый полет, в училище мы летали на Ан-2. Даже не верилось, что я сам управляю самолетом, я лечу", - вспоминал Дамир Юсупов в интервью "ПроПолевской". В 2013 году мужчина получил свидетельство пилота коммерческой авиации и поступил на работу в "Уральские авиалинии". Командиром самолета его назначили в прошлом году. Тогда же он получил вторую специальность, окончив Ульяновский институт гражданской авиации по направлению "аэронавигация". Дамир провел в воздухе более трех тысяч часов.

Интересно, что личная жизнь Юсупова тесно связана с авиацией. Его отец работал пилотом вертолета Ми-8. А свою жену Дамир встретил в салоне самолета, сейчас у них двое детей.

Пару слов стоит сказать и о втором пилоте A321. 23-летний Георгий Мурзин пару лет назад окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В 2018 году его взяли на работу в "Уральские авиалинии". Налет Мурзина составляет 600 часов.

Напомним, при взлете в оба двигателя Airbus A321 попали птицы. Дамир Юсупов отключил оба движка и спланировал на кукурузное поле в километре от аэропорта. При этом у лайнера не были выпущены шасси. На борту находились 233 человека. По последним данным, в результате ЧП пострадали 23 пассажира.

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