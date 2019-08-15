Турки взбунтовались против системы "все включено"

Они хотят выманить туристов из отелей

Торговцы и ремесленники попросили либо изменить стандарты системы "все включено" в отелях Сиде и Аланьи, либо полностью ее отменить. Свою просьбу они объяснили потерей прибыли: по их мнению, туристы редко выбираются из гостиниц и почти не тратят деньги на еду и вещи.

Торгово-промышленная палата города Манагавт попросила Министерство туризма и культуры Турции снизить тот ущерб, который система "все включено" якобы наносит продавцам, теряющим свой бизнес. Авторы инициативы напомнили, что власти Турции намерены привлекать в страну "качественного туриста", способного потратить не менее тысячи долларов за отпуск. Они надеются добиться "честной конкуренции" между продавцами и отелями в борьбе за туристов.

Президент местной палаты торговцев и ремесленников Нури Демир рассказал, что многие продавцы взяли кредиты, чтобы открыть магазины к летнему сезону, а теперь не могут расплатиться с долгами. Кардинально настроенные торговцы требуют запретить систему "все включено" в центрах туристических городов.

Между тем отельеры считают, что туристы, в первую очередь россияне, стали меньше тратить деньги за пределами гостиниц из-за роста цен на отдых. К тому же многие отдыхающие бывали в Турции не один раз, поэтому им нет смысла путешествовать по стране или ходить по магазинам, пишут "Известия".