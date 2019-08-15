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Заброшенная могила Людмилы Ивановой вызвала возмущение

14:10
  • четверг
  • 15 августа 2019

Внучка актрисы попыталась оправдаться

С могилы народной артистки РСФСР Людмилы Ивановой, которая скончалась в 2016 году, пропали табличка и фотография. 
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Месяц назад знакомая артистки Наталья Пшенова приходила на Пятницкое кладбище и приносила цветы на могилу Ивановой. Звезда фильма "Служебный роман" похоронена рядом с матерью, мужем и младшим сыном.

"Здесь стоял портрет Людмилы Ивановны, но уже, признаться, совсем выцветший. Лишь по очертаниям можно было понять, что это она. Когда же я пришла в следующий раз, не было и его. То есть пропали любые упоминания, что здесь похоронена народная любимица", - возмутилась Пшенова в разговоре с "Экспресс-газетой".  

Внучка Ивановой рассказала, что в 2020 году на ее могиле планируется установить большой памятник. Работы над ним уже начались. Весной памятник должен быть готов. "Как только разрешат соответствующие службы. Эскизом занимается мой брат Трифон, он у нас архитектор и дизайнер", - заявила Елизавета. 

Напомним, что пять лет перед смертью актриса страдала от остеомиелита - инфекционного процесса, который поражает сначала кость и костный мозг, а затем и весь организм. Инфекция началась с загноившейся ранки на ноге. За месяц до кончины Иванова мечтала написать автобиографию. 

На счету Ивановой более 70 ролей в кино. Она снималась в таких фильмах, как "Служебный роман", "Два капитана", "Полеты во сне и наяву", "Мастер и Маргарита". 

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