Кремль отметил героизм посадивших самолет в поле пилотов

Процесс награждения пилотов А321 "Уральских авиалиний" ускорят

В Кремле назвали героями лётчиков, которые успешно посадили аварийный самолет на поле в Подмосковье. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все формальности для награждения пилотов будут выполнены в кратчайшие сроки. Утром лайнер, выполнявший рейс Москва - Симферополь, совершил жёсткую посадку недалеко от аэропорта Жуковский. На борту были 234 человека. Все живы.

Самые первые кадры, снятые пассажирами рейса 178 Жуковский- Симферополь. Полет завершился через несколько минут после взлета на кукурузном поле. Самолет не горит, особой паники среди пассажиров нет. Стюардессы и пилоты просят пассажиров отойти подальше от лайнера. Кто-то в толпе ищет своих родных и знакомых. Эвакуация была экстренная.

"Самолет резко затормозил, после того как мы ударились о землю. Потом мы все начали выбегать по команде самых умных людей и даже по команде стюардессы", - рассказывает один из пассажиров Виктор Бабин.

А321 "Уральских авиалиний" вылетел из Жуковского без задержек. Свободных мест в лайнере не было. На борту 226 пассажиров, среди них 41 ребенок. Восемь членов экипажа. Двое пилотов. Командир судна Дамир Юсупов. Ему 41 год. Второй пилот - двадцатитрехлетний Георгий Мурзин.

По предварительным данным, самолет пролетел через стаю чаек. Птицы попали в оба двигателя. Как сейчас говорят, один выключился полностью. Работа второго была очень нестабильной. Высота - примерно, метров триста-четыреста. В баках - почти 16 тонн керосина. Выхода у пилотов, по сути, не было, кроме как идти на аварийную посадку, говорят эксперты.

"Пилоты действовали высокопрофессионально! Один двигатель отказал, во второй попали птицы, двигатель работал неустойчиво, естественно, падала тяга, поэтому единственное решение - это посадка перед собой. Они выполнили её высокопрофессионально, учитывая то, что самолет был полностью загружен, и максимальная заправка топливом, которая позволяла выполнить посадку в Симферополе. Экипаж выполнил святую обязанность, а святая обязанность пилота - чтобы во всех ситуациях пассажир остался жив", - говорит президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук.

Здесь стоит отметить, что самолет садился на поле, как говорят, на брюхо. Шасси не выпускались. И это, скорей всего, тоже правильное решение. На рыхлом кукурузном поле выпущенные шасси могли бы привести к повреждениям конструкции самолета.

Окончательное решение о верности действий экипажа будут принимать в Следственном и Межгосударственном авиационном комитетах. Однако уже даже в Кремле отметили, что действия пилотов были профессиональными.

"Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира самолета и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Поздравим героев - летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет", - заявил Дмитрий Песков.

После экстренной посадки к кукурузному полю были стянуты все экстренные службы. В больницы доставили более двадцати человек. Практически всех их после осмотра отпустили домой. Госпитализировали всего одного человека.

На месте происшествия, а также в аэропорту вылета, продолжают работать следственные группы. Всем пассажирам авиакомпания предложила воспользоваться другим самолетом, который должен вылететь в Симферополь вечером. Однако продолжить путешествие согласилось всего сорок человек. Остальные предпочли билеты сдать. Многие до сих пор пребывают в шоке.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".