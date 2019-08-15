Путину рассказали о проблемах Кургана

На особом контроле - вопросы демографии

Строительство жилья для молодых семей, регулирование деятельности управляющих компаний, ремонт дорог. Эти и другие темы социально-экономического развития Курганской области обсуждали сегодня в Ново-Огарёве.

Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Вадимом Шумковым. Он рассказал главе государства о проблемах области. На особом контроле - вопросы демографии. Число пенсионеров в регионе выше, чем в целом по России, а рождаемость падает. Молодые семьи решено поддерживать. Их обеспечивают земельными участками и недорогими стройматериалами.

Шумков: "Даже небольшой анализ показывает, что когда люди имеют ИЖС, рождаемость повышается намного лучше, чем в небольших квартирах, взятых в ту же ипотеку".

Путин: "В рамках нацпроекта "Образование" вы что планируете?"

Шумков: "Уже строятся две пристройки к существующим школам и одна новая школа".

Путин: "У вас много детей ходит во вторую смену, свыше 30 процентов, по-моему".

Шумков: "Это только в городах, а в населённых пунктах поменьше, там обратная ситуация, в основном малокомплектные школы. 95% социальных объектов построены хозспособом в 70-е годы прошлого века. Огромная проблемная ситуация. Помощь идёт, конечно, по этому направлению, но попозже хотел бы просить о небольшой поддержке".