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В Москве появилось специальное отделение для пожилых пациентов

15:40
  • четверг
  • 15 августа 2019

Оно открылось на базе госпиталя ветеранов №2

Специальное отделение медицинской помощи для пожилых пациентов открыто на базе Второго московского госпиталя ветеранов. Проходить обследование и лечение там могут одновременно 135 человек.

Специалисты госпиталя прошли необходимое обучение и переподготовку. Помещение, где находится отделение, приспособили для маломобильных горожан. Закупили новейшее медицинское оборудование.

Кроме того, госпиталь стал одной из площадок проекта "Московское долголетие". Средняя продолжительность жизни в столице с каждым годом растёт и совсем скоро достигнет 80 лет.
 

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