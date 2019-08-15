В Москве появилось специальное отделение для пожилых пациентов

Оно открылось на базе госпиталя ветеранов №2

Специальное отделение медицинской помощи для пожилых пациентов открыто на базе Второго московского госпиталя ветеранов. Проходить обследование и лечение там могут одновременно 135 человек.

Специалисты госпиталя прошли необходимое обучение и переподготовку. Помещение, где находится отделение, приспособили для маломобильных горожан. Закупили новейшее медицинское оборудование.

Кроме того, госпиталь стал одной из площадок проекта "Московское долголетие". Средняя продолжительность жизни в столице с каждым годом растёт и совсем скоро достигнет 80 лет.

