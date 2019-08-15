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"Мой район": новая жизнь Ново-Переделкино

15:40
  • четверг
  • 15 августа 2019

Район активно развивается

В районе Ново-Переделкино уже в сентябре запустят новые автобусы. Местные жители смогут быстрее добираться до новых поликлиник, школ и станций метро, которые открылись буквально год назад. Одновременно идёт и ремонт дорог. Вообще, район активно развивается.

Ново-Переделкино - район удивительный: тут соседствуют широкие проспекты с высотками и колоритные кварталы частных домов. Деревень на этом месте было сразу несколько. Одна из них - Передельцы. По поводу названия ходят легенды. Иван Грозный якобы отсылал сюда неугодных и провинившихся на перевоспитание и "переделку". А потом появился и знаменитый посёлок.

В 1984 году все деревни вошли в состав столицы. И если проблем с инфраструктурой здесь изначально не было - строили школы, детские сады, поликлиники, то транспортную решили не сразу. Тридцать с лишним лет ждали метро. Год назад открылись сразу две - стильные, современные станции "Новопеределкино" и "Боровское шоссе".

С Москвой теперь связывают и автобусы-экспрессы. Новые маршруты открывают постоянно. В Лазенках сейчас глобальная стройка. Общественного транспорта тут никогда не было. По просьбам жителей расширяют дорогу - в сентябре запустят автобусы до метро, школ, поликлиник.

Редко в каком районе жители могут вот так уверенно сказать: "У нас около дома - парк! Прямо пойдешь - парк! Слева - парк! Направо - парк!" Да что там парк - природные заказники, леса. К реке Алёшеньке водят экскурсии, здесь целый каскад плотин.

Территорию в долине реки Сетунь недавно благоустроили, причем так, чтобы не нарушить естественную среду. Благоустраивают не только парковые зоны, но и территории во дворах. Появляются новые спортивные и детские площадки. На прошлой неделе в центре района открыли сквер - там и ландшафтный дизайн, и даже подарок от Зураба Церетели — скульптура "Самбисты"! Ведь рядом школа "Борец", выпускники которой - чемпионы Европы и мира. Возникла даже идея создать аллею славы. Есть в Новопеределкине и свой призер олимпиады по фристайлу.

Достопримечательностями район не обижен. Здесь и необыкновенный храм Игоря Черниговского - 18 тысяч фарфоровых изразцов. И летняя резиденция патриарха, и бывшая дача Левенсона. А вот своих театров и кинотеатров никогда не было. Сейчас строят сцену, рассчитанную на 2000 зрителей. Можно будет проводить концерты, фестивали или поэтические чтения.

Юлия Богоманшина, Сергей Ким, Дмитрий Иванов, Андрей Корнилов. "ТВ Центр".

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Район Ново-Переделкино
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