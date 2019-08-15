Кремль раскопают до Железного века

Уже достигнут уровень XVI века

Любопытные новости пришли из Кремля. Археологи, продолжающие раскопки на его территории, даже в свой профессиональный праздник рассказали о находках, сообщает "ТВ Центр".

В Кремлёвском сквере на глубине двух метров обнаружено здание приказов XVII века и предметы чиновничьего быта. Судя по фундаменту, кровле и облицовке здания, министры со своими заместителями и четыреста лет назад заседали в высоком белом доме с очень толстыми стенами - более двух метров. Они пользовались дорогими канцелярскими товарами - найдена подвесная керамическая чернильница, и именной посудой.

Полевой сезон продолжается, достигнут уровень XVI века, впереди полтора метра культурного слоя, которые относят к раннему Железному веку, и новые открытия. Раскопки ведутся в открытом режиме и свидетелями работы археологов со специальной смотровой площадки уже стали тысячи посетителей Московского Кремля.