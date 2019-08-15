ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Настоящие герои!" Артисты призвали наградить экипаж после чудесного спасения А321

15:07
  • четверг
  • 15 августа 2019

Пилотов Airbus готовы носить на руках

Российские знаменитости восхитились героизмом и мастерством пилотов, которые посадили самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" на кукурузное поле в километре от аэропорта Жуковский. 

Кремль отметил героизм посадивших самолет в поле пилотов
Что известно о командире, посадившем А321 в кукурузном поле
Опубликовано видео с коптера севшего в поле А321

"Все живы! Пилоты - настоящие герои!" - написал в Instagram шоумен Гарик Харламов, который узнал о том, что капитан Airbus Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин спасли свыше 200 человек, посадив воздушное судно с неисправными двигателями, невыпущенными шасси и полными баками. Его пост "лайкнул" композитор и пианист Игорь Крутой. 

Певец Николай Басков выразил мнение, что Юсупову обязаны присвоить звание героя России. Он не растерялся в ответственный момент и посадил А321 в тяжелых условиях. "Спасибо, Великий пилот", - написал в соцсети народный артист России. С ним оказались солидарны актриса и певица Лада Дэнс, певица Юлия Савичева и модель София Никитчук. 

"Герои! Профессионалы! Браво!" - так певец Сергей Лазарев отреагировал на новость о чудесном спасении самолета А321, которое теперь сравнивают с благополучной посадкой лайнера на Гудзоне в 2009 году. По словам Лазарева, поступок Юсупова и Мурзина вызывает в нем чувство гордости за российских специалистов. 

Заслуженный артист России Гоша Куценко рассказал, что примерно в то самое время, когда Airbus приземлялся на поле, он взлетал в небо на воздушном шаре. "Общаясь с пилотами, понимаю, какой подвиг совершили эти люди! Чудо! Помноженное на мастерство! Счастье, что у нас есть такие экипажи", - написал артист в Instagram. 

Телеведущая Ксения Собчак тоже назвала Дамира Юсупова героем. "Спасибо за хорошие новости и за надежду, что в нашей стране все-таки есть профи своего дела!" - отметила она в соцсети. 

"Какие молодцы пилоты!" - присоединился к всеобщим восторгам юморист Максим Галкин.

Напомним, при взлете в оба двигателя Airbus A321 попали птицы. Дамир Юсупов отключил оба движка и спланировал на кукурузное поле в километре от аэропорта. При этом у лайнера, летевшего из Москвы в Симферополь, не были выпущены шасси. На борту находились 233 человека. По последним данным, в результате ЧП пострадали 55 пассажиров, шестерых из них госпитализировали. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Спасенные пассажиры "Уральских авиалиний" устроили истерику в аэропорту

 

Читайте также:
Новости по теме
Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.