"Настоящие герои!" Артисты призвали наградить экипаж после чудесного спасения А321

Пилотов Airbus готовы носить на руках

Российские знаменитости восхитились героизмом и мастерством пилотов, которые посадили самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" на кукурузное поле в километре от аэропорта Жуковский.

"Все живы! Пилоты - настоящие герои!" - написал в Instagram шоумен Гарик Харламов, который узнал о том, что капитан Airbus Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин спасли свыше 200 человек, посадив воздушное судно с неисправными двигателями, невыпущенными шасси и полными баками. Его пост "лайкнул" композитор и пианист Игорь Крутой.

Певец Николай Басков выразил мнение, что Юсупову обязаны присвоить звание героя России. Он не растерялся в ответственный момент и посадил А321 в тяжелых условиях. "Спасибо, Великий пилот", - написал в соцсети народный артист России. С ним оказались солидарны актриса и певица Лада Дэнс, певица Юлия Савичева и модель София Никитчук.

"Герои! Профессионалы! Браво!" - так певец Сергей Лазарев отреагировал на новость о чудесном спасении самолета А321, которое теперь сравнивают с благополучной посадкой лайнера на Гудзоне в 2009 году. По словам Лазарева, поступок Юсупова и Мурзина вызывает в нем чувство гордости за российских специалистов.

Заслуженный артист России Гоша Куценко рассказал, что примерно в то самое время, когда Airbus приземлялся на поле, он взлетал в небо на воздушном шаре. "Общаясь с пилотами, понимаю, какой подвиг совершили эти люди! Чудо! Помноженное на мастерство! Счастье, что у нас есть такие экипажи", - написал артист в Instagram.

Телеведущая Ксения Собчак тоже назвала Дамира Юсупова героем. "Спасибо за хорошие новости и за надежду, что в нашей стране все-таки есть профи своего дела!" - отметила она в соцсети.

"Какие молодцы пилоты!" - присоединился к всеобщим восторгам юморист Максим Галкин.

Напомним, при взлете в оба двигателя Airbus A321 попали птицы. Дамир Юсупов отключил оба движка и спланировал на кукурузное поле в километре от аэропорта. При этом у лайнера, летевшего из Москвы в Симферополь, не были выпущены шасси. На борту находились 233 человека. По последним данным, в результате ЧП пострадали 55 пассажиров, шестерых из них госпитализировали.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Спасенные пассажиры "Уральских авиалиний" устроили истерику в аэропорту