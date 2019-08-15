Посадивших в кукурузу пилотов А321 наградят

Дмитрий Медведев похвалил экипаж за героизм

Ситуацию с жёсткой посадкой А321 в Подмосковье Дмитрий Медведев обсудил на заседании правительства. Премьер поручил представить экипаж самолёта к наградам, передает "ТВ Центр".

Необходимые документы должно подготовить Министерство транспорта. Дмитрий Медведев дал высокую оценку действиям экипажа, который предотвратил гибель пассажиров. При этом глава кабмина отметил, что комиссиям предстоит более подробно разобраться в причинах случившегося.

"Благодаря такому очень умелому действию экипажа удалось предотвратить катастрофу, удалось предотвратить гибель людей. Ну, понятно там будут работать комиссии, которые должны выяснить что там произошло, и из-за чего. В любом случае, то, что вот в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолёт - это очень хорошее событие", - сказал Медведев.

Видео: Опубликовано видео с коптера севшего в поле А321