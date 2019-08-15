Медики рассказали о состоянии пострадавших при посадке А321

Они находятся в состоянии средней тяжести

Число пострадавших при жёсткой посадке самолёта "Уральских авиалиний" в Подмосковье превысило полсотни. Но несмотря на такие цифры - произошедшее сегодня в Раменском районе Подмосковья можно считать чудом. Успешная посадка огромного лайнера с неработающими двигателями буквально в кукурузном поле - это нечто из ряда вон.

Эксперты еще продолжают изучать место аварийной посадки самолета и, по последним данным, поступающим из МЧС Подмосковья, общее число пострадавших выросло до 55 человек. Среди них 17 детей.

Правда речь идет в основном о незначительных травмах — ушибы, царапины, легкие черепно-мозговые травмы. Все это закономерный результат аварийной посадки авиалайнера на кукурузном поле близ деревни Рыбаки.

Всех травмированных оперативно доставили в Раменскую центральную районную больницу, где уже были готовы к приему большого количества пациентов. В результате осмотра большую часть из них отпустили, оставив в стационаре лишь одного человека.

"У нас была одна госпитализация. Это женщина средней тяжести с ушибом поясничного отдела позвоночника. Помощь оказана в полном объеме. Сейчас находится в стационаре в палате. Мы работали тесно с медициной катастроф и с нашей службой скорой помощи, поэтому мы знали, что к нам направлены кареты скорой помощи. Соответственно приемное отделение было существенно усилено", - рассказал главврач больницы Андрей Фадеев.

Сейчас на месте аварийной посадки ведутся следственные мероприятия. Площадка вокруг самолета расчищена. Самописцы, которые не повреждены, уже отправлены в МАК. Полученные данные станут основой для выводов специальной комиссии о причинах падения самолета.

Предварительной версией считается столкновение лайнера в момент взлета со стаей птиц. В результате отказа двигателей командир экипажа Дамир Юсупов, принял решение сажать самолет на ближайшем кукурузном поле. Причем сделал это намеренно без выпущенных шасси. И в результате жизни 226 пассажиров и 7 членов экипажа были спасены.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".