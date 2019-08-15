Искали два дня: как 3-летний ребенок выжил в омском лесу

Спасательная операция закончилась благополучно

Спасатели нашли живым трехлетнего мальчика, который пропал в лесу в Омской области еще 13 августа. Его обнаружили в километре от места пропажи, у ребенка обезвоживание. Кроме того, по данным ТАСС, он сильно искусан комарами и мошкой. В настоящее время мальчик передан медикам.

Между тем в региональном МЧС рассказали, как ребенку удалось продержаться два дня. "Ночные температуры во время поисков достигали плюс 15 градусов. Температура днем поднималась до 23-26 градусов", - отметили в ведомстве, указав, что погодные условия, к счастью, оказались благоприятными.

Напомним, мальчик исчез после того, как приехавшие за ягодами родители оставили его одного на 15 минут. Несколько часов его искали самостоятельно, после чего подключились экстренные службы.