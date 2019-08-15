"Просто хороший человек": жена посадившего в поле Airbus пилота не считает его героем

Женщина призналась, что испытала сильный стресс

Жена Дамира Юсупова не считает его героем. По словам Натальи, он просто хороший человек и хороший муж. Посадивший на кукурузное поле Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов позвонил супруге через 20 минут после чрезвычайного происшествия. "Любимая, привет! Все хорошо, все живы", - услышала Наталья в трубке.

"Я всегда за него переживаю, но не считаю героем — считаю его хорошим человеком и мужем", — заявила Наталья Юсупова. Жена командира авиалайнера призналась, что в первые минуты испытала стресс. "Конечно, паника, слезы. Маленький ребенок стал меня успокаивать: "Мама, не плачь!", - рассказала супруга пилота телеканалу "360". У Дамира и Натальи двое детей – мальчик семи лет и трехлетняя дочь.

Наталья подтвердила, что ее супруг стал пилотом в сознательном возрасте, в 33 года – это его второе образование. Женщина призналась, что до сих пор боится, отпуская мужа в полет – хотя они даже познакомились в воздухе, во время перелета сидели на соседних креслах. Но, несмотря ни на что, она не собирается запрещать мужу летать.

ЧП в аэропорту Жуковский произошло утром 15 августа. Лайнер Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел в Симферополь, однако сразу после взлета ему пришлось совершить экстренную посадку – в двигатель попали птицы. Самолет сел на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья, в пяти километрах от аэропорта. На борту находились 226 пассажиров, пострадали 55 человек. Летчиков, успешно посадивших самолет, назвали настоящими героями.