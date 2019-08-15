Сенчукова застукала мужа за шалостями в бассейне

Рыбин умеет отдыхать

Певица Наталья Сенчукова выложила в Instagram видео, на котором ее муж - солист группы "Дюна" Виктор Рыбин - развлекается в бассейне вместе с 20-летним сыном Василием.

На опубликованных кадрах Виктор Рыбин и Василий купаются в круглом бассейне, расположенном, видимо, на территории загородного дома. "Детеныш, садись ко мне на плечики!" - командует музыкант, надевая плавательные очки. Накаченный сын с опаской садится на отца. "Ты уверен? Я же тебя сломаю", - шутит молодой человек.

Когда Василий оседлал Виктора Рыбина и показал бицепсы, певец произнес с натугой: "Сына мой, сыночечка! Уходим вправо!" После этих слов они нырнули под воду. "Дельфины вы мои!" - умилилась Наталья Сенчукова, которая снимала происходящее на видео.

Ранее стало известно, что Василий Рыбин мечтает жениться на своей девушке в Исландии, поскольку любит скандинавскую мифологию и учит норвежский язык. Сенчукова и Рыбин просят молодых не торопиться, подозревая, что те лишь ищут повод нарядиться и погулять.

Напомним, лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова поженились в 1998 году. В 2018 году они признались, что больны раком. Артисты прошли курс лучевой терапии. Болезнь отступила, но теперь они каждые три месяца проверяются у врачей и соблюдают особые рекомендации.