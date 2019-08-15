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Раскрыта тайна содержимого сумки Елизаветы II

16:16
  • четверг
  • 15 августа 2019

Там много личных вещей

СМИ выяснили, что королева Великобритании Елизавета II хранит в своей сумке. По данным газеты The Sun, там находятся очки для чтения, небольшое зеркало, помада, мятные леденцы, небольшое зеркало, а также мятные леденцы и несколько семейных фотоснимков.

"Наличные Елизавета II имеет при себе только по воскресеньям. В конце недели она относит пожертвования в церковь в размере до 10 фунтов стерлингов", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на данные издания.

Кроме того, ранее сообщалось, что благодаря сумочке английская королева подает тайные сигналы своему персоналу. Так, если она кладет аксессуар на пол, это означает, что она не намерена долго общаться с гостем и просит сотрудников быстрее завершить разговор.

В начале этой неделе стало известно, что Елизавета II крайне недовольна своими подчиненными. В частности, как политики Соединенного Королевства работают в преддверии "Брекзита".

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