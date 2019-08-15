Видео страстного поцелуя Бузовой и Майами произвело фурор

Артистка потеряла всякий стыд

В интернете появилось видео, на котором 33-летняя певица Ольга Бузова целуется с 28-летним музыкантом Олегом Майами.

Слухи о романе Бузовой и Майами ходят давно. Недавно музыкант и популярный блогер выложил в Instagram видео, на котором он целуется с артисткой в ресторане под вспышки фотокамер. Тогда Олег пообещал подписчикам новый выпуск своего шоу с участием Бузовой.

Однако 15 августа стало известно, что выпуск переносится на неопределенное время. "Сегодня администратор без моего ведома разместил видео [поцелуя - прим. ТВЦ.RU]. Мы с Олей переживаем не лучший этап в отношениях, поэтому выпуска с ее участием пока не будет", - заявил Майами на видео в YouTube.

Означает ли это финал тайного романа артистов, не уточняется. Некоторые интернет-пользователи предположили, что блогер просто пытается пиариться с помощью скандально известной певицы.

Судя по странице Олега Майами в Instagram, он сейчас отдыхает в Греции в компании нескольких моделей. Они плавают, катаются на яхте и фотографируются в полуголом виде на постели.