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Командир А321 нарушил инструкцию при посадке в поле с кукурузой

16:06
  • четверг
  • 15 августа 2019

В компании Airbus в курсе инцидента, но его не комментируют

Командир лайнера А321 "Уральских авиалиний" нарушил инструкцию производителя самолета. При аварийной посадке на сушу Airbus рекомендует выпускать шасси, а Дамир Юсупов решил садиться на брюхо.
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Эксперты отмечают, что последнее слово всегда остается за командиром воздушного судна. В случае с аварийной посадкой на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья все пассажиры остались живы – и это говорит о том, что решение капитана лайнера было верным.

Специалисты подтверждают, что рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе Airbus – в документе описана последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.

"По всем рекомендациям Boeing или Airbus на воду нужно садиться, не выпуская шасси, а на сушу — выпуская. Но командир имеет право принимать любые решения и несет ответственность за результат. Здесь результат — все живы — это очень хорошо", — приводит комментарий президента Шереметьевского профсоюза летного состава Игоря Дельдюжова РБК.

Эксперты отмечают, что на высоте менее 300 метров выпустить шасси проблематично, стойки просто не успеют выйти. И тогда происходят трагедии, подобные инциденту с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево: стойка отлетает, ломается часть крыла, из пробитых баков вытекает керосин и самолет сгорает. Так что решение садиться без шасси было единственно верным, уверены комментаторы. Помогли также дожди – влажная почва минимизировала риск пожара.

По предварительным данным, причина жесткой посадки самолета Airbus A321 – попадание птиц в двигатели. Лайнер направлялся из Жуковского в Симферополь. Экипажу пришлось посадить самолет прямо на кукурузное поле. Все остались живы, травмы получили 55 человек.

Видео: Осмотр аварийно севшего самолета А321

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