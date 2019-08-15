ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Движение в Братеево перекроют из-за фестиваля фейерверков

16:13
  • четверг
  • 15 августа 2019

Ограничения будут действовать с 17 по 19 августа

В Братеевской пойме 17-18 августа пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех". В связи с этим движение транспорта по ряду улиц в Братеево будет ограничено.

Полное перекрытие будет действовать 17 и 18 августа с 12:00 до 0:30 на ул. Борисовские Пруды от ул. Ключевая до Каширского шоссе, в Хордовом проезде, в Проектируемом проезде №4902, в проезде под Москворецким путепроводом на участке от Проектируемого проезда №439 до Каширского шоссе, на съезде с Каширского шоссе на ул. Борисовские Пруды в сторону области, в Братеевском и Наташинском проездах. Кроме того, будет закрыт дублер Каширского шоссе (по направлению в область) от ул. Шипиловская до Орехового бульвара.

Кроме того, будет полностью перекрыто 17 и 18 августа с 16:00 до 0:30 движение в Батайском проезде, ул. Поречная от Батайского проезда до дублера ул. Люблинская, на дублере ул. Люблинская (нечетная сторона) от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, на ул. Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара.

На Братеевском мосту 17 и 18 августа с 20:00 до окончания мероприятия будет заужение проезжей части до двух полос в обоих направлениях. На Каширском шоссе от станции метро "Каширская" до станции метро "Домодедовская" 17 и 18 августа будет работать выделенная полоса в режиме буднего дня.

На участке Батайского проезда, на ул. Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, на дублере Каширского шоссе от ул. Шипиловская до Орехового бульвара, на боковом проезде ул. Люблинская от пересечения с Новочеркасским бульваром до пересечения с Батайским проездом будет запрещена остановка и стоянка с 16:00 17 августа до 0:30 18 августа, с 16:00 18 августа до 0:30 19 августа. С 12:00 17 августа до 0:30 18 августа и с 12:00 18 августа до 0:30 19 августа остановка и стоянка будет запрещена на ул. Борисовские Пруды от Хордового проезда до ул. Ключевая, а также в районе д. 29А, стр. 4, д. 19, д. 12, корп. 1, д. 16, корп. 1.

Главное сегодня
Салют
Салют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.