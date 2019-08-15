Движение в Братеево перекроют из-за фестиваля фейерверков

Ограничения будут действовать с 17 по 19 августа

В Братеевской пойме 17-18 августа пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех". В связи с этим движение транспорта по ряду улиц в Братеево будет ограничено.

Полное перекрытие будет действовать 17 и 18 августа с 12:00 до 0:30 на ул. Борисовские Пруды от ул. Ключевая до Каширского шоссе, в Хордовом проезде, в Проектируемом проезде №4902, в проезде под Москворецким путепроводом на участке от Проектируемого проезда №439 до Каширского шоссе, на съезде с Каширского шоссе на ул. Борисовские Пруды в сторону области, в Братеевском и Наташинском проездах. Кроме того, будет закрыт дублер Каширского шоссе (по направлению в область) от ул. Шипиловская до Орехового бульвара.

Кроме того, будет полностью перекрыто 17 и 18 августа с 16:00 до 0:30 движение в Батайском проезде, ул. Поречная от Батайского проезда до дублера ул. Люблинская, на дублере ул. Люблинская (нечетная сторона) от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, на ул. Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара.

На Братеевском мосту 17 и 18 августа с 20:00 до окончания мероприятия будет заужение проезжей части до двух полос в обоих направлениях. На Каширском шоссе от станции метро "Каширская" до станции метро "Домодедовская" 17 и 18 августа будет работать выделенная полоса в режиме буднего дня.

На участке Батайского проезда, на ул. Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, на дублере Каширского шоссе от ул. Шипиловская до Орехового бульвара, на боковом проезде ул. Люблинская от пересечения с Новочеркасским бульваром до пересечения с Батайским проездом будет запрещена остановка и стоянка с 16:00 17 августа до 0:30 18 августа, с 16:00 18 августа до 0:30 19 августа. С 12:00 17 августа до 0:30 18 августа и с 12:00 18 августа до 0:30 19 августа остановка и стоянка будет запрещена на ул. Борисовские Пруды от Хордового проезда до ул. Ключевая, а также в районе д. 29А, стр. 4, д. 19, д. 12, корп. 1, д. 16, корп. 1.