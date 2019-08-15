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Запад восхищен русским чудом на кукурузном поле

16:51
  • четверг
  • 15 августа 2019

Инцидент назвали российской версией "Чуда на Гудзоне"

Экстренную посадку самолета Airbus А321 в Жуковском активно обсуждают в западных СМИ. Британская Guardian, американские New York Times и Washington Post в связи с инцидентом в Подмосковье вспоминают аварийную посадку лайнера Airbus A320 в январе 2009 года. Тот случай журналисты окрестили "Чудом на Гудзоне".
Кремль отметил героизм посадивших самолет в поле пилотов

Самолет авиакомпании US Airways вылетел из Нью-Йорка, но через полторы минуты после взлета столкнулся со стаей птиц. Экипажу удалось посадить лайнер с неработающими двигателями на воду реки Гудзон. Все 155 человек, находившиеся на борту, выжили.

Происшествие в Жуковском с самолетом А321 "Уральских авиалиний" западные журналисты называют "русской версией" этого чуда. Лайнер, направлявшийся в Симферополь, на взлете столкнулся со стаей птиц. Усилиями экипажа самолет совершил жесткую посадку на кукурузное поле. 226 пассажиров и семеро членов экипажа остались живы, 55 человек получили травмы.

Издания подчеркивают, что на борту лайнера было более 16 тонн топлива. "Чудо, что пилот смог приземлить самолет, избежать взрыва и не убил всех на борту", - приводит мнение эксперта британская The Sun. "Чудесное спасение в кукурузном поле провозгласили сегодня московской версией "Чуда на Гудзоне", - заключает издание. Пилотов А321 назвали героями, в Кремле их собираются представить к государственным наградам.

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