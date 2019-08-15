Что пережили пассажиры приземлившегося в поле Airbus

Все отмечают, что экипаж действовал очень четко и не допустил человеческих жертв ни на борту, ни на земле

Последняя информация о ситуации с жесткой посадкой Аэробуса "Уральских авиалиний" в Подмосковье: на данный момент в больницах остаются 6 человек, в том числе ребенок. Угрозы жизни нет, состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Лайнер аварийно сел на кукурузном поле буквально через несколько минут после взлета из аэропорта "Жуковский". По основной версии, причина случившегося - попадание стаи птиц в двигатели.

Сейчас восстановлена уже вся хронология этого полета, который завершился, как многие теперь говорят, чудом. Разбег по взлетно-посадочной полосе Airbus 321 уральских авиалиний начал строго по расписанию. И практически в момент отрыва, на скорости более двухсот километров в час, лайнер прошёл сквозь плотную стаю чаек, передает "ТВ Центр".

"Самолет оторвался от земли. Нормально оторвался. И стал набирать высоту. В это время взрыв двигателей, и пошла тряска самолета. То есть, он попытался подняться, но потерял тягу", - рассказал пассажир Сергей Дудалагов.

На 321-ых "аэробусах" два двигателя. По предварительным данным, один из них после столкновения полностью выключился. Второй работал с перебоями. Это отлично слышно на видео, которые снимали пассажиры из салона самолета. На необычный звук обратили внимания и на земле жители соседних с аэропортом поселков.

На борту лайнера было 226 пассажиров, среди них 41 ребенок. Восемь членов экипажа. Двое пилотов. Командир судна Дамир Юсупов. Ему 41 год. Второй пилот – 23-летний Георгий Мурзин. В баках почти 16 тонн керосина. Высота маленькая и для возвращения в "Жуковский" её явно не хватило бы.

Паника на борту улеглась достаточно быстро. Самолет сел, как говорят, на брюхо, примерно в пяти километрах от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта.

"Мы расстраивались, что Москва провожает нас дождиком, но в итоге этот дождик спас нам жизнь, потому что удар смягчила мягкая почва, потому что, как я понял, кукурузное поле - его там пахали. И как раз по этой мягкой почве, по кукурузе, мы проехались", - говорит пассажир Артемий Поляков.

Тормозной путь по рыхлой после дождя почве составил чуть более 100 метров. Лайнер немного подбросило, когда он преодолевал канаву. Хозяин поля на пилотов, которые немного подпортили посевы, не в обиде.

Эвакуация, хоть и экстренная, но без паники. Правда, нервы у пассажиров все-таки были на пределе. Руководили эвакуацией пилоты. Бортпроводники направляли людей, помогали детям. А потом стюардессы, стоя в зарослях кукурузы выше их роста, чуть не плакали от смущения, когда пассажиры их искренне благодарили.

Выходящих на дорогу людей уже встречали первые расчеты спасателей и машины скорой помощи. За медицинской помощью в общей сложности обратилось более 70 человек.

У большинства людей травмы оказались несерьезными. Синяки, ушибы, вывихи. Практически всех после осмотра в больнице отпустили домой, в том числе женщину, которая находится на 22-ой неделе беременности. С ней и ребенком все в порядке.

По факту авиационного происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело. Разбираться в причинах аварии и верны ли были действия экипажа, должен будет установить в том числе межгосударственный авиационный комитет.

"В аэропорту Жуковского существуют системы орнитологического обеспечения безопасности полетов. Но вот насколько они эффективны - зависит от многого. В том числе от расположения бытовых отходов на приаэродромной территории. Все это предстоит выяснить комиссии по расследованию причин авиационного происшествия, которая приступила к работе", - отметил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Уральские авиалинии всем пассажирам, чтобы добраться до Симферополя, предложили воспользоваться тремя другими рейсами, которые отправляются в течение дня. Однако продолжить путешествие согласились не все. Две трети пассажиров предпочли билеты сдать. Несмотря на то, что все закончилось благополучно, многие до сих пор пребывают в шоке.

Дмитрий Гусев, Игорь Константинов, Сергей Давидяк и Юлия Степина, "ТВ Центр".