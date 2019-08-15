Собянин рассказал о ходе реставрации Северного речного вокзала

Отремонтируют не только здание, но и набережную с причалом

Реконструкция Северного речного вокзала в Москве закончится в 2020 году. Будет отреставрировано не только историческое здание в форме корабля, но и набережная с причалами. Об этом заявил Сергей Собянин, ознакомившись с ходом работ.

На знаменитом выдвижном шпиле вокзала снова засияет звезда, когда-то украшавшая московский Кремль. Сейчас реставраторы работают над воссозданием декора, утраченного за последние десятилетия. О том, как выглядела лепнина, можно судить лишь по фотографиям и фильмам. С особой заботой возрождают скульптурные группы фонтанов на террасах здания.

"Мы полтора года тому назад забрали себе этот уникальный объект, провели исследование, сделали проект научной реставрации и в этом году приступили к активным работам. В следующем году он будет возрожден во всей своей красе. Более того, будет реконструирован причал, который сейчас технический: будет сделана первоклассная, мирового уровня набережная не только для причала судов, но и для прогулок и активного отдыха москвичей", - заявил Собянин.

Вокзал был построен в 30-х годах прошлого века одновременно с каналом имени Москвы и долгое время находился в полуразрушенном состоянии. Недавно здание было передано в собственность столицы, и в этом году город смог приступить к реконструкции.