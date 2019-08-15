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Собянин рассказал о ходе реставрации Северного речного вокзала

18:10
  • четверг
  • 15 августа 2019

Отремонтируют не только здание, но и набережную с причалом

Реконструкция Северного речного вокзала в Москве закончится в 2020 году. Будет отреставрировано не только историческое здание в форме корабля, но и набережная с причалами. Об этом заявил Сергей Собянин, ознакомившись с ходом работ.

На знаменитом выдвижном шпиле вокзала снова засияет звезда, когда-то украшавшая московский Кремль. Сейчас реставраторы работают над воссозданием декора, утраченного за последние десятилетия. О том, как выглядела лепнина, можно судить лишь по фотографиям и фильмам. С особой заботой возрождают скульптурные группы фонтанов на террасах здания.

"Мы полтора года тому назад забрали себе этот уникальный объект, провели исследование, сделали проект научной реставрации и в этом году приступили к активным работам. В следующем году он будет возрожден во всей своей красе. Более того, будет реконструирован причал, который сейчас технический: будет сделана первоклассная, мирового уровня набережная не только для причала судов, но и для прогулок и активного отдыха москвичей", - заявил Собянин.

Вокзал был построен в 30-х годах прошлого века одновременно с каналом имени Москвы и долгое время находился в полуразрушенном состоянии. Недавно здание было передано в собственность столицы, и в этом году город смог приступить к реконструкции.

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Сергей Собянин осмотрел ход реставрационных работ Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
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