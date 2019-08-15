Найденная в Кремле бомба не повлияла на график Путина

Снаряд времен Великой Отечественной войны уже обезвредили

Сегодня на территории Московского Кремля нашли и обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. Опасную находку сделали во время ремонтно-строительных работ на косогоре Тайницкого сада со стороны Москвы-реки, сообщает "ТВ Центр".

В царские времена там находился ледник - погреб для хранения продуктов. Неразорвавшийся снаряд обнаружили, когда делали срез грунта под гидроизоляцию. Бомбу уже вывезли в безопасное место и в ближайшее время уничтожат. Инцидент прокомментировал комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

"Кремль в 41-42-ом годах подвергался бомбардировкам, и часть бомбозапаса упала на территорию Московского Кремля. Этот снаряд, эта бомба не разорвалась и была скрыта большим слоем грунта. Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории Московского Кремля, были выполнены. В Кремле всё спокойно", - сообщил он.

В свою очередь Дмитрий Песков сообщил, что этот инцидент не повлиял на рабочий график президента. Об этом пишет ТАСС.