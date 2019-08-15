США, Донбасс, Курилы: о чем говорил Лавров с молодежью

Глава МИД посетил форум "Территория смыслов"

США стремятся разрушить договорённости по контролю над вооружениями, чтобы развязать себе руки и избавиться от всех международных обязательств в этой сфере. Такие действия можно назвать курсом на развал системы обеспечения стратегической стабильности в мире. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с участниками всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов". Планы Вашингтона стали не единственной темой беседы.

Диалог с министром иностранных дел в рамках всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" уже стал доброй традицией. Возможность задать Сергею Лаврову любой, даже самый острый и наболевший вопрос, привлекает без преувеличения тысячу желающих. В разговоре затрагиваются разные темы - это диалог на равных.

При этом никакого стеснения и официального протокола. Интересует юное поколение совсем не детские вопросы. К примеру, место России в современном мире. Некоторые страны во главе с Соединенными Штатами с завидным постоянством продолжают навязывать свои принципы, а если с их мнением не считаются, в буквальном смысле впадают в истерику. Отсюда экономические санкции, шантаж и ультимативные угрозы. Столь доминирующая позиция была бы уместной в колониальную эпоху, но никак не в XXI веке, подчеркивает Лавров.

"Говорить, что политика Вашингтона или Брюсселя по так называемой изоляции России дает какие-то результаты, по-моему, просто не серьезно в нынешней обстановке. При всем при том, что мы никогда не встаем в позу обиженного. Мы всегда готовы к честному откровенному разговору с нашими партнерами и на Востоке, и на Юге, и на Западе. При понимании, что разговор должен вестись на основе равноправия, на основе уважения друг к другу", - заявил Лавров.

А вот нужен ли западным партнерам честный и полноправный диалог - вопрос открытый. Присутствующую на форуме молодежь волнует ситуация вокруг Донбасса. Пытаются разобраться: что же можно сделать для людей, которые уже шестой год страдают от киевского режима. Позиция Москвы - неизменна. Жителей Юго-востока не бросят на произвол судьбы. Чтобы социально защитить народ Донбасса, Россия объявила об упрощенном порядке получения российского паспорта. Это не выходит за рамки минских договоренностей, которые Россия, кстати, неукоснительно соблюдает. А вот западные партнеры должны приструнить своих киевских коллег.

"Нам сейчас говорят из Киева, команда Зеленского: прямого диалога не будет, давайте созывать нормандский формат, да еще и позовем американцев с англичанами, а то и поляков еще пригласим, которые проявляют интерес. Никто не вспоминает о том, что паспорта выдают своим соотечественникам, проживающим на Украине венгры, румыны, поляки. Делают это многие-многие годы. И ни у кого это не вызывает вопросов", - напомнил Лавров.

Обсудили и японский интерес к Курильским островам. Позиция России однозначная. Ее неоднократно озвучивал и президент Владимир Путин. Устав ООН гласит: все, что было сделано державами-победительницами во Второй Мировой войне, обсуждению не подлежит. Особенно пока с Японией не подписан мирный договор.

"Мы при этом исходим из того, что подписание мирного договора должно быть нацелено на констатацию тех реалий, которые сложились после Второй Мировой войны. На признание итогов Второй Мировой войны. В соответствии с которыми, с итогами, острова южной Курильской гряды, все четыре острова, являются территорией Российской Федерации. Как продолжательницы Советского союза", - напомнил Лавров.

Волнует молодых специалистов не только внешняя политика, но и ряд внутренних вопросов. В частности, как способствовать развитию туризма не только в крупных городах, но и, к примеру, в отдаленных заповедниках, которыми так славится страна. И как превратить Россию в одну из мировых точек экотуризма. Ответить на вопросы всех желающих в рамках часовой беседы, конечно, сложно. Однако даже такие непродолжительные разговоры весьма полезны, подчеркнул Сергей Лавров.

Александра Сергомасова, Сергей Сенченков, Максим Мирошниченко, Виталий Марченко. "ТВ Центр".