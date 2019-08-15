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Украинцев взбесило чудесное спасение рейса на Симферополь

17:31
  • четверг
  • 15 августа 2019

Некоторые пользователи разочарованы, что обошлось без жертв

Некоторых пользователей соцсетей с украинскими адресами постигло разочарование. Они недовольны тем, что летевшие в Симферополь россияне остались живы после аварии самолета Airbus А321.
Командир А321 нарушил инструкцию при посадке в поле с кукурузой

Пассажирский лайнер, вылетевший из аэропорта Жуковский, направлялся в Симферополь. Вскоре после взлета самолет столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, экипажу пришлось экстренно сажать лайнер на кукурузное поле. Жертв удалось избежать, пилотов называют героями.

Однако, как ни странно, есть и другие мнения - их можно найти в комментариях на сайтах некоторых радиостанций, известных своим критическим отношением ко всему происходящему в России. Пользователи с Украины бурно сожалеют о том, что самолет удалось посадить. Объясняют свои пожелания смерти ни в чем не повинным людям просто – "а нечего в захваченный Крым шастать".

Кровожадные комментаторы переживают, что лайнер даже не загорелся. Но утешаются тем, что "это карма" - и в следующий раз эти дерзнувшие лететь в Крым пассажиры уж точно разобьются.

Не мог обойти вниманием такой информационный повод и известный своим "воскресением" скандальный журналист Аркадий Бабченко. "Взяли своих детей и повезли их на оккупированную территорию чужого государства, чтобы с малолетства приучать их пользоваться отжатым, отобранным, награбленным…", - приводит гневный комментарий Бабченко РИА ФАН.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство местного населения высказались за это. Украина волеизъявление крымчан не признала и считает полуостров своим. Москва неоднократно заявляла, что принадлежность Крыма обсуждению не подлежит.

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