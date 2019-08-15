"Надавите на мужа": американцы решили управлять Зеленским через женщин

Елене советуют ввести больше женщин в администрацию президента

Елене Зеленской придется встать на защиту прав украинских журналистов, общественных активистов, а также ввести больше представительниц прекрасного пола в окружение президента. Рекомендации опубликованы в открытом письме, которое появилось на сайте Atlantic Council в рубрике UkraineAlert.

Автор письма - американская журналистка Мелинда Хэринг. "Удивите нас. Сделайте права журналистов и активистов своим приоритетом. Украинцы любят и уважают вас. Используйте свое слово и голос", - призвала Хэринг Елену Зеленскую.

Большим минусом нынешней украинской власти считает Хэринг отсутствие женщин в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского. Журналистка считает, что Елена должна "надавить" на мужа, чтобы он, во-первых, ввел в администрацию представительниц прекрасного пола, а во-вторых – отзывался о дамах более уважительно.

"Я опросила всех в Киеве, и мне ответили, что вы — его важнейший советник. Однако, вас нет на фотографиях с ним и его командой, а эти визуальные эффекты имеют значение...Пожалуйста, нажмите на него, чтобы назначить несколько женщин", - пишет Хэринг. Журналистка призналась, что с нетерпением ждет скорой встречи с Еленой Зеленской в Вашингтоне - и надеется взять интервью у супруги президента Украины.