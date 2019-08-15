Какую зарплату россияне считают достойной

В разных регионах пожелания разнятся

66 тысяч рублей в месяц – именно такая ежемесячная зарплата, по мнению россиян, считается достойной. Соответствующий опрос провела страховая компания "Сбербанк страхование жизни".

Однако в зависимости от регионов этот показатель существенно различается. Так, в столице респонденты назвали в качестве уровня желаемой зарплаты почти 100 тысяч рублей. Значительно меньше в Петербурге – около 77 тысяч рублей.

А вот жители Липецка, Пензы Рязани и Барнаула считают справедливой зарплату в 55 тысяч рублей в месяц, пишут "Известия".

В конце июля Росстат назвал самую распространенную зарплату в России. Она составила 23,5 тысячи рублей. Таков модальный – чаще всего встречающийся - показатель заработка в стране за апрель 2019 года.

Ранее стало известно, что россиян решили освободить от зарплатного рабства. Новый способ получения зарплаты не позволит работодателю самому выбирать банк для зарплатного проекта.