ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Какую зарплату россияне считают достойной

19:10
  • четверг
  • 15 августа 2019

В разных регионах пожелания разнятся

66 тысяч рублей в месяц – именно такая ежемесячная зарплата, по мнению россиян, считается достойной. Соответствующий опрос провела страховая компания "Сбербанк страхование жизни".

"Удаленка" в законе: россиянам разрешат не ходить на работу
Сколько получают россияне

Однако в зависимости от регионов этот показатель существенно различается. Так, в столице респонденты назвали в качестве уровня желаемой зарплаты почти 100 тысяч рублей. Значительно меньше в Петербурге – около 77 тысяч рублей.

А вот жители Липецка, Пензы Рязани и Барнаула считают справедливой зарплату в 55 тысяч рублей в месяц, пишут "Известия".

В конце июля Росстат назвал самую распространенную зарплату в России. Она составила 23,5 тысячи рублей. Таков модальный – чаще всего встречающийся - показатель заработка в стране за апрель 2019 года.

Ранее стало известно, что россиян решили освободить от зарплатного рабства. Новый способ получения зарплаты не позволит работодателю самому выбирать банк для зарплатного проекта.

Читайте также:
Главное сегодня
Рубли в руках
Рубли в руках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.