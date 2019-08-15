Миддлтон заподозрили в четвертой беременности

Официальное объявление ожидается до конца года

Кейт Миддлтон и принц Уильям могут еще до конца года объявить о пополнении в семействе. Слухи о четвертой беременности герцогини Кембриджской ходят уже давно, а теперь и королевские комментаторы косвенно подтверждают эту информацию.

"Многое раздули из комментария принца Гарри, который заявил, что они с Меган планируют не больше двух детей. Тем не менее, мы считаем, что семья Кейт и Уильяма продолжит расти – и, вполне возможно, мы услышим подтверждение этих слухов еще до конца года", - комментирует ситуацию один из историков королевской семьи Гарри Айткенхед.

Кейт Миддлтон недавно, во время ее поездки с супругом в Северную Ирландию, спрашивали, не планируют ли они четвертого наследника. Наблюдатели обратили внимание на выражение лица герцогини Кембриджской, когда она беседовала с родителями пятимесячного Джеймса Барра. Кейт была очень взволнована.

После этого разговора толпа, собравшаяся, чтобы поприветсотвовать герцогиню, начала скандировать: "Четвертого! Четвертого!". Миддлтон слегка растерялась, а затем сказала отцу младенца, что все дело в Уильяме - он пока сомневается. У Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое чудных детей – принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта, напоминает Daily Express.