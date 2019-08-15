Фатальная утечка: европейский центробанк потерял данные сотен клиентов

Банкиры пытаются успокоить вкладчиков

Хакерская атака на один из сайтов европейского центрального банка оказалась успешной. Налетчики увели конфиденциальную информацию. С внешнего сервера сайта Интегрированного справочника банковской отчетности (BIRD) утекли адреса электронной почты, данные об именах и должностях 481 подписчика сервиса.

Уязвимость была обнаружена во время регулярной проверки. В ЕЦБ пытаются успокоить клиентов. В банке заверяют, что данные о паролях пользователей не были украдены - тем не менее, финансовове учреждение приостановило работу сервиса. Лицам, чьи данные могли стать добычей хакеров, сообщили о постигшей неприятности.

Позже ЕЦБ опубликовал заявление, в котором утверждается, что ни внутренние системы, ни важная рыночная информация не были затронуты хакерской атакой. Банк "очень серьезно относится к вопросу безопасности данных" - и серверы сайта BIRD отделены от внешних и внутренних систем ЕЦБ, приводит текст заявления "Интерфакс".