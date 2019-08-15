"Мощности не хватало": командир А321 раскрыл детали жесткой посадки

Если бы выпустили шасси – было бы хуже

Мощности двигателей самолета Airbus A321 не хватало для продолжения полета после того, как в них попали птицы. Когда и второй вышел из строя, было принято решение сажать лайнер на поле, рассказал журналистам командир воздушного судна Дамир Юсупов.

"Мощности двигателей не хватало для продолжения полета, даже для удерживания той высоты, которую мы к тому моменту заняли. Высота была незначительная. Первоначально появилось решение развернуться, посадить самолет, но когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает... появилось решение - сажать самолет только перед собой", - заявил Юсупов корреспонденту телеканала "Россия-1".

По словам командира экипажа, к этому моменту стало ясно, что касание земли неизбежно – и самолет старались посадить как можно мягче, с наименьшей вертикальной скоростью. Экипаж решил идти на посадку, не выпуская шасси. Если бы выпустили – лайнер мог перевернуться, и последствия были бы гораздо серьезнее, уверен Юсупов.

Самолет Airbus A321 рейсом из Москвы в Симферополь аварийно сел в поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы. На борту находились 226 пассажиров и семеро членов экипажа, выжили все. За медицинской помощью обратились 75 человек, лишь один из них госпитализирован.