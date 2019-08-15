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"Мощности не хватало": командир А321 раскрыл детали жесткой посадки

19:51
  • четверг
  • 15 августа 2019

Если бы выпустили шасси – было бы хуже

Мощности двигателей самолета Airbus A321 не хватало для продолжения полета после того, как в них попали птицы. Когда и второй вышел из строя, было принято решение сажать лайнер на поле, рассказал журналистам командир воздушного судна Дамир Юсупов.
Командир А321 нарушил инструкцию при посадке в поле с кукурузой

"Мощности двигателей не хватало для продолжения полета, даже для удерживания той высоты, которую мы к тому моменту заняли. Высота была незначительная. Первоначально появилось решение развернуться, посадить самолет, но когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает... появилось решение - сажать самолет только перед собой", - заявил Юсупов корреспонденту телеканала "Россия-1".

По словам командира экипажа, к этому моменту стало ясно, что касание земли неизбежно – и самолет старались посадить как можно мягче, с наименьшей вертикальной скоростью. Экипаж решил идти на посадку, не выпуская шасси. Если бы выпустили – лайнер мог перевернуться, и последствия были бы гораздо серьезнее, уверен Юсупов.

Самолет Airbus A321 рейсом из Москвы в Симферополь аварийно сел в поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы. На борту находились 226 пассажиров и семеро членов экипажа, выжили все. За медицинской помощью обратились 75 человек, лишь один из них госпитализирован.

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