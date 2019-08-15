Собянин рассказал о планах благоустройства Северного речного вокзала

Недавно здание было передано в собственность столицы, и город смог приступить к реконструкции

Реконструкция Северного речного вокзала в Москве закончится в 2020 году. Будет отреставрировано не только историческое здание в форме корабля, но и набережная с причалами. Об этом заявил в четверг Сергей Собянин, ознакомившись с ходом работ. Вокзал был построен в 30-х годах прошлого века одновременно с каналом имени Москвы и в последнее время находился в полуразрушенном состоянии.

Будто огромный пароход с прогулочной палубой, Северный речной вокзал снова готовится к большому плаванию. С самого открытия в 1937 году его прозвали портом пяти морей - отсюда суда шли до Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей. Как изначально выглядели речные ворота Москвы, теперь можно увидеть только в советских фильмах – "Волга-Волга", "Новая Москва", "Коллеги" и других, передает "ТВ Центр".

Уже в следующем году вокзал возродится в первоначальном виде. К масштабной научной реставрации здесь приступили прошлым летом. Здание - яркий образец сталинского ампира: лестницы, галереи, витражи, в интерьерах – живопись и панно. По историческим чертежам, документам и фотографиям специалисты воссоздают каждую деталь. Только лепных элементов - около тысячи.

Во всем - максимальная бережность и историческая точность. Каждый камень после реставрации вернётся на свое место. Отремонтируют кровлю, галереи и лестницы, на крыше вновь откроется прогулочная площадка, а на башне заведут старинные часы.

Солдат, матрос, рабочий и крестьянка несли службу на башне речного вокзала с 1937 года. Но время, дожди и ветра не пощадили бетонные фигуры. Поэтому теперь на посту их сменят точные копии. Оригиналы тоже останутся здесь – только переедут под крышу, в выставочный зал.

По задумке архитекторов, почти 30-метровый шпиль на башне выдвигался с началом навигации и опускался по ее окончании. Механизм восстановят, а шпиль вновь увенчает золотая звезда. Снять ее для реставрации стоило огромных усилий, вес – почти 700 килограммов. По легенде, прежде чем появиться здесь, она украшала Спасскую башню Кремля. На самом деле, она была лишь изготовлена на том же заводе, что и Кремлёвские звезды.

В четверг ход работ осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он пообщался со скульпторами и лепщиками и отметил, что необходимо в точности воссоздать исторический облик здания.

Сергей Собянин подчеркнул: важно восстановить историческое значение речного вокзала. Он всегда был не только транспортным объектом, но и местом отдыха горожан: в здании - ресторан, библиотека, вокруг – парк с фонтанами и скульптурами. Рядом с обновлённым причалом построят современную набережную с прокатом катеров, зоной отдыха с бассейнами, кафе и музыкальной площадкой.

"Исторический парк, который является памятником культуры, культурного наследия, тоже будет полностью отреставрирован и приспособлен к современному использованию", - отметил Собянин.

Одновременно в столице реставрируют и другие значимые памятники. В этом году восстановили две исторические башни и старинные надгробия Донского монастыря. Миусское трамвайное депо спустя 100 лет превратилось в современный фуд-молл, а первый корпус Яузской больницы снова готов принимать пациентов.

Продолжаются и работы на ВДНХ. В павильоне "Азербайджан" воссоздают многоцветную лепнину и фрески. Всего в этом году в столице отреставрируют около 200 памятников.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".