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Собянин рассказал о планах благоустройства Северного речного вокзала

22:21
  • четверг
  • 15 августа 2019

Недавно здание было передано в собственность столицы, и город смог приступить к реконструкции

Реконструкция Северного речного вокзала в Москве закончится в 2020 году. Будет отреставрировано не только историческое здание в форме корабля, но и набережная с причалами. Об этом заявил в четверг Сергей Собянин, ознакомившись с ходом работ.  Вокзал был построен в 30-х годах прошлого века одновременно с каналом имени Москвы и в последнее время находился в полуразрушенном состоянии.

Будто огромный пароход с прогулочной палубой,  Северный речной вокзал снова готовится к большому плаванию. С самого открытия в 1937 году его прозвали портом пяти морей - отсюда суда шли до Белого, Балтийского, Черного, Азовского и  Каспийского морей.  Как изначально выглядели  речные ворота Москвы, теперь можно увидеть только в советских фильмах  – "Волга-Волга", "Новая Москва", "Коллеги" и других, передает "ТВ Центр".

Уже в следующем году вокзал возродится в первоначальном виде. К масштабной научной реставрации здесь приступили прошлым летом. Здание - яркий образец сталинского ампира: лестницы, галереи, витражи, в интерьерах – живопись и панно. По историческим чертежам, документам и фотографиям специалисты воссоздают каждую деталь. Только лепных элементов - около тысячи.

Во всем - максимальная бережность и историческая точность. Каждый камень после реставрации вернётся на свое место. Отремонтируют кровлю, галереи и лестницы, на крыше вновь откроется прогулочная площадка, а на башне заведут старинные часы.

Солдат, матрос, рабочий и крестьянка несли службу на башне речного вокзала с 1937 года. Но время, дожди и ветра не пощадили бетонные фигуры. Поэтому теперь на посту их сменят точные копии. Оригиналы тоже останутся здесь – только переедут под крышу, в выставочный зал.

По задумке архитекторов, почти 30-метровый шпиль на башне выдвигался с началом навигации и опускался по ее окончании. Механизм восстановят, а шпиль вновь увенчает золотая звезда. Снять ее для реставрации стоило огромных усилий, вес – почти 700 килограммов. По легенде, прежде чем появиться здесь, она украшала Спасскую башню Кремля. На самом деле, она была лишь изготовлена на том же заводе, что и Кремлёвские звезды.

В четверг ход работ осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он пообщался со скульпторами и лепщиками и отметил, что необходимо в точности воссоздать исторический облик здания.

Сергей Собянин подчеркнул: важно восстановить историческое значение речного вокзала. Он всегда был не только транспортным объектом, но и местом отдыха горожан: в здании - ресторан, библиотека, вокруг – парк с фонтанами и скульптурами. Рядом с обновлённым причалом построят современную набережную с прокатом катеров, зоной отдыха с бассейнами, кафе и музыкальной площадкой.

"Исторический парк, который  является памятником культуры, культурного наследия, тоже будет полностью отреставрирован и приспособлен к современному использованию", - отметил Собянин.

Одновременно в столице реставрируют и другие значимые памятники. В этом году восстановили две исторические башни и старинные надгробия Донского монастыря. Миусское трамвайное депо спустя 100 лет превратилось в современный фуд-молл, а первый корпус Яузской больницы снова готов принимать пациентов.

Продолжаются и работы на ВДНХ. В павильоне "Азербайджан" воссоздают многоцветную лепнину и фрески. Всего в этом году в столице отреставрируют около 200 памятников.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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Реставрация Северного речного вокзала
Сергей Собянин осмотрел ход реставрационных работ Северного речного вокзала
Сергей Собянин осмотрел ход реставрационных работ Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
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