Трехлетний мальчик провел двое суток в омской тайге

Ребенок передан медикам

В Омской области найден трехлетний Коля Бархатов. Он пропал 2 дня назад в лесу, где его родители собирали ягоды. С тех пор ребенка искали круглосуточно более 600 человек - полиция, МЧС, волонтёры и местные жители. Задействовали даже авиацию. Сейчас мальчик в безопасности, с родителями, и под присмотром врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное - никаких серьёзных травм, лишь несколько царапин и обезвоживание. Невероятная удача для того, кто оказался в столь суровых условиях.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой