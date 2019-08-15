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Трехлетний мальчик провел двое суток в омской тайге

22:32
  • четверг
  • 15 августа 2019

Ребенок передан медикам

В Омской области найден трехлетний Коля Бархатов. Он пропал 2 дня назад в лесу, где его родители собирали ягоды. С тех пор ребенка искали круглосуточно более 600 человек - полиция, МЧС, волонтёры и местные жители. Задействовали даже авиацию. Сейчас мальчик в безопасности, с родителями, и под присмотром врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное - никаких серьёзных травм, лишь несколько царапин и обезвоживание. Невероятная удача для того, кто оказался в столь суровых условиях.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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